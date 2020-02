Balotelli, il Napoli è una bestia nera: i precedenti di SuperMario con gli azzurri

Mario Balotelli ritrova la sua bestia nera: il Napoli. Come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante all'andata fu autore di un gol che non servì a nulla visto che la squadra allora allenata da Eugenio Corini perse per 2-1 al San Paolo.

La rosea ricorda gli infausti precedenti di SuperMario congfli azzurri: "Il rapporto di Balotelli con il Napoli è più di odio che di amore, se si esclude appunto la bimba di cui è padre. L’attaccante infatti non ha mai vinto contro il Napoli in 8 incroci in carriera, perdendo 7 volte".