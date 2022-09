Barbano sul CdS: "Lenti e prevedibili. Osimhen studi da Immobile per diventare completo"

Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, fermato al Maradona anche dal Lecce

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, fermato al Maradona anche dal Lecce. Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano inquadra così la frenata degli azzurri: "Dopo i facili entusiasmi delle prime giornate il Napoli si rivela per quello che è: un cantiere in via di costruzione, dove i nuovi arrivi mostrano tutto il bisogno di un rodaggio per integrarsi negli schemi e nei ritmi dei titolari".

La scelta di Spalletti di affidarsi a diverse seconde linee si è rivelata "un azzardo. Perché Raspadori è ancora un pesce fuor d’acqua, Ndombelé si mostra macchinoso, Olivera fa sentire la mancanza di Mario Rui in fase offensiva". Più di ogni altra cosa, però, la squadra "è apparsa lenta e prevedibile".

Tra i più deludenti c'è anche Osimhen, forse distratto dalle recenti voci di mercato sul suo conto: "Se un esempio può essergli utile, Osimhen studi da Immobile, per la Lazio sempre pronto a qualsiasi appuntamento chiave. Capirà che vuol dire essere un attaccante completo".