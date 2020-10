Benevento-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Meret in porta, un dubbio in difesa

Due ballottaggi in vista del Benevento. Rino Gattuso ha scelto quasi tutta la formazione che oggi alle 15 scenderà in campo al 'Vigorito'. Dalla cintola in su nessun dubbio, col rientro di Insigne dal primo minuto e la conferma degli altri, Bakayoko compreso, rispetto all'ultima di campionato con l'Atalanta. In difesa invece il dubbio è tra Hysaj e Mario Rui per la fascia sinistra. In porta invece dovrebbe esserci Meret, come al solito in ballottaggio con Ospina.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari, Lapadula

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen