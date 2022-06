Bernardeschi-Napoli: "Dopo la confessione di ADL nessun segnale su una fumata bianca"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulle voci che volevano l'ormai ex Juventus vicino al Napoli.

"La Juve ha deciso di non rinnovargli il contratto, che era da top, fuori portata per quasi tutti i club italiani: 4 milioni netti, ora nessuno può assicurarglieli. Eppure Aurelio De Laurentiis ha ammesso di aver contattato l’agente per cercare un’intesa e portarlo al Napoli. Ad oggi, però, nessun segnale di possibile fumata bianca all’orizzonte".