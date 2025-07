Folorunsho al Cagliari 'in stile' Gaetano: molto dipende da Zortea

vedi letture

"Il Cagliari chiude per Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho". Questo il titolo de La Nuova Sardegna in prima pagina, con l'approfondimento che poi arriva nella sezione sportiva, in cui si fa riferimento al possibile passaggio in rossublu del centrocampista del Napoli, reduce da un'esperienza abbastanza anonima in prestito alla Fiorentina.

"Diverso il discorso per Michael Folorunsho. Qui i tempi potrebbero accorciarsi, magari replicando la struttura dell’affare Gaetano: prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del centrocampista si aggira sui cinque-sei milioni di euro, cifra che il Cagliari potrebbe sostenere più facilmente se si sbloccasse l’uscita di Zortea" si legge sul quotidiano.