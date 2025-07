Torino su Ngonge: così Cairo vuole convincere Manna (che non fa sconti)

Il Torino inizia il ritiro di Prato allo Stelvio con la squadra da affidare a mister Baroni che è ancora in gran parte da costruire. Un paio di rinforzi devono essere completati in attacco, ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, e sui nomi da andare ad aggredire il club granata sembra avere le idee molto chiare. Gli identikit degli attaccanti nel mirino del Torino riconducono a Cyril Ngonge del Napoli e a Gaetano Oristanio del Venezia, due giocatori 'da 4-2-3-1'.

Su Ngonge, però, il ds azzurro Manna non è in vena di regali e spera di rientrare dell'investimento da 20 milioni di euro fatto a gennaio 2024. Nei giorni scorsi si è mosso il Club Brugge ma i belgi non sono destinazione che scalda il cuore. Il Torino prova a lavorare su un affare a base prestito, con inserimento di un obbligo per il riscatto a titolo definitivo.