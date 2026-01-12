Beukema, quante palle perse. Spinazzola vola al cross: i dati della serata di San Siro

Quali sono stati i leader statistici del Napoli nella sfida contro l’Inter? Li elenca l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Rrahmani ha concluso più passaggi positivi (69). Milinkovic più lanci positivi (7). Cinque i cross di Spinazzola, il migliore degli azzurri in questo dettaglio. È Beukema invece il giocatore ad aver perso più palle (16), mentre McTominay ne ha recuperate più di tutti (8). Lo scozzese è anche quello ad aver subito più falli (4)".

La rosea ricorda un altro dato statistico: "Quello di ieri sera a San Siro contro l’Inter è stato il primo pareggio colto dal Napoli in una partita in trasferta. I due pari precedenti, infatti, erano sempre arrivati al Maradona. In precedenza la squadra guidata da Conte era riuscita a imporsi 6 volte fuori casa ed era incappata anche in 4 sconfitte".