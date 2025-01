Billing arriva e libera Folorunsho: a Firenze lo attendono in giornata

Buone notizie per la Fiorentina, osservando il mercato del Napoli. E con la chiusura della trattativa per regalare a Conte un rinforzo per il suo centrocampo, nello specifico il danese Philip Billing in arrivo dal Bournemouth, arriva anche la luce verde per il passaggio di Michael Folorunsho in maglia viola.

Folorunsho sarà della Fiorentina ufficialmente nelle prossime ore e arriva dal Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (a parametri abbastanza semplici da raggiungere e far scattare) a 8 milioni di euro. Arriva in viola con la possibilità di inserirsi in varie posizioni e situazioni di campo, sia a centrocampo che sulla trequarti. Un profilo perfetto, insomma, per alimentare la voglia di camaleontismo di Palladino.

Entro la giornata di oggi, al massimo in serata, Folorunsho arriverà a Firenze e si unirà al gruppo gigliato al Viola Park. Non dovrebbe essere della partita in quel di Monza, se non per accomodarsi in panchina assieme ad alcuni dei suoi nuovi compagni. In attesa poi di conoscere anche l'allenatore e le sue richieste specifiche, con la volontà di andare a coprire quei buchi tattici lasciati dall'assenza di Bove e deflagrati in intensità da qualche settimana a questa parte. La sua capacità di agire sia in mediana che qualche metro più avanti, in tal senso, lo rende molto interessante.