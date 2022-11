Bocciatura totale per Zielinski al debutto: "E' il gemello senza benzina del più in forma in A"

Piotr Zielinski è uno dei più deludenti nel pareggio fra 0-0 fra Danimarca e Tunisia. Giocherebbe in appoggio a Lewandowski ma non trova la posizione

Piotr Zielinski è uno dei più deludenti nel pareggio fra 0-0 fra Danimarca e Tunisia. "E' il gemello senza benzina del più in forma in A". Giocherebbe in appoggio a Lewandowski ma non trova la posizione in campo per fare le cose che gli riescono meglio. È fuori ruolo e fuori dal gioco, come spiega La Gazzetta, mentre per Tuttosport è il gemello senza benzina.

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5