Boom di visitatori al Maradona, Repubblica: "Adl torni a dialogare con il Comune
Ora De Laurentiis torni a dialogare con il Comune. Questo l'invito che arriva al patron del Napoli sulla questione Maradona, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel week-end: l'incredibile affluenza di persone allo stadio Maradona per le giornate del Fai, testimonianza del grande legate che c'è tra i cittadini e l'impianto di Fuorigrotta.
Scrive il quotidiano: Nelle due Giornate Fai corrono in diecimila a visitare gli spazi segreti dello stadio Maradona. La cattedrale dei sogni, con i suoi 4 scudetti e il nome di un mito. A Napoli dal 1984 si chiamano Diego quattro bambini su dieci. Nell’Italia che decide i suoi destini anche attraverso i sondaggi questo può rimettere intorno ad un tavolo il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis, chi tende una mano e chi la ritira, il Comune e il Napoli".
Lavorare al Restyling
"Lo stadio è così amato che non conviene fantasticarne altri, meglio su una politica parallela di sviluppo. Un errore disperdersi nel gelo di ripicche, egoismi, pregiudizi. Mai così disponibile il Comune. È pronto al restyling a sue spese, senza il consenso del Napoli" sottolinea il quotidiano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro