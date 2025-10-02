Buone risposte dalle seconde linee: i due subentranti che sono piaciuti a Conte

Nonostante il momentaneo pareggio subito, il Napoli ha dimostrato grande forza tecnica e morale per tornare subito in partita contro lo Sporting. A scriverlo è Tuttosport, che sottolinea come i meriti vadano anche e soprattutto alle mosse di Antonio Conte dalla panchina. Il tecnico azzurro è intervenuto sul match sostituendo un McTominay in difficoltà con Lang e un Politano meno brillante con Neres.

Se è vero che i due subentrati non hanno avuto l'impatto "illuminante" della coppia De Bruyne-Hojlund, il loro ingresso in campo è stato fondamentale. Hanno infatti garantito al Napoli quella "scossa d'energia" e dinamismo che mister Conte si aspettava, permettendo alla squadra di ritrovare rapidamente le giuste distanze e la spinta necessaria per conquistare una vittoria importantissima in Champions League. I cambi si sono rivelati decisivi per piegare la resistenza portoghese.