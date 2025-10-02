Scontri tra ultras di Napoli e Sporting: ecco la ricostruzione di Repubblica

La vigilia di Champions League di Napoli-Sporting Lisbona è stata segnata in città da momenti di tensione in pieno centro. Nel pomeriggio, poche ore prima della sfida contro lo Sporting, si sono registrati scontri tra tifoserie nella zona compresa tra Piazza Municipio e la Stazione Marittima. Ecco di seguito la ricostruzione fatta oggi in edicola da La Repubblica:

"Per dieci minuti si sono visti uomini incappucciati e a volto scoperto che si affrontavano con violenza sotto gli occhi pieni di terrore di residenti e turisti: lanci di oggetti da entrambi i fronti, calci e pugni in brevi corpo a corpo. Poi l'intervento della polizia ha calmato gli animi e riportato la situazione sotto controllo. In via Melisurgo si sono affrontati una cinquantina di persone con un bilancio degli incidenti di un ferito lieve e di tre napoletani arrestati e altrettanti denunciati. La peggio l'ha avuta un 35enne tifoso di Lisbona, trasportato in codice giallo al Cto per una lussazione alla spalla destra"