Il Napoli conferma la tradizione positiva delle italiane con le portoghesi: il dato

Il Napoli ha finalmente conquistato i primi, fondamentali, tre punti in questa edizione della Champions League, piegando lo Sporting CP con il risultato di 2-0. Decisiva è stata la coppia De Bruyne-Højlund: il fantasista belga ha fornito i due assist perfetti, tradotti in altrettante reti dall'attaccante danese.

Come sottolinea Tuttosport, la vittoria del Napoli mantiene viva una tradizione storicamente favorevole alle squadre italiane contro i portoghesi dello Sporting. Quella di ieri sera è stata infatti la diciannovesima trasferta dello Sporting in Italia: il bilancio è nettamente negativo per loro, con ben 14 sconfitte e solo 5 pareggi incassati. Gli azzurri hanno così riscattato l'inizio di torneo e prolungato la loro striscia positiva.