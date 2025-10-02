"Il Napoli non esce dalla sua comfort zone", CdM ammonisce Marchegiani

Il Napoli vince in Champions League contro lo Sporting e ottiene il primo successo europeo in questa stagione. All'indomani della partita il Corriere del Mezzogiorno analizza il match e, tra le altre cose, in un editoriale ammonisce Luca Marchegiani, commentatore tecnico del match per Sky Sport: "Luca Marchegiani in televisione accusa il Napoli di non voler uscire dalla sua 'comfort zone', cioè dai movimenti che gli danno sicurezza.

Si sbaglia, perché sarà che aveva bisogno di rifiatare, sarà per una lucida scelta tattica, il gruppo Conte fa l'unica cosa che poteva smontare la barricata portoghese. Arretrano, il Napoli si ritira davanti ad una pressione non irresistibile, sempre manovrata, dello Sporting che arriva fino in area, ma senza combinare gran che".