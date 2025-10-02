Cdm esalta Spinazzola: "Ha giocato una partita monumentale"

vedi letture

"Due gol di Hojlund, un miracolo di Milinkovic Savic nel recupero. Uno Spinazzola monumentale. I fuoriclasse rispondono alle critiche sul campo, così ha fatto Kevin De Bruyne, ha guidato la partita con una sola flessione nella fase centrale del match, quando si è subito il pareggio portoghese. Lui ha suggerito i due gol di Hojlund".

Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Oltre a soffermarsi sui due protagonisti di ieri, Kdb e Hojlund, il quotidiano elogia la prova di Spinazzola che anche a destra, al posto dello squalificato Di Lorenzo, ha giocato una grande partita sia in fase difensiva che offensiva. Un giocatore completo, una risorsa preziosa per Conte, una delle principali sorprese di questo inizio di stagione per il Napoli.