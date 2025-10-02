Milinkovic-Savic show al debutto in Champions. In tribuna c'era ospite speciale

di Fabio Tarantino

Ospite speciale al Maradona per Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli autore di una super parata nel finale su Hjulmand. Fra le migliaia di persone presenti sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta, infatti, c'era anche uno spettatore d'eccezione: Sergej Milinkovic-Savic. L'ex centrocampista della Lazio, oggi agli ordini di Simone Inzaghi all'Al-Hilal ha voluto partecipare a distanza all'esordio casalingo del fratello Vanja, approdato in azzurro dal Torino in estate per giocarsi il posto con Alex Meret.