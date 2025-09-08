Buongiorno, Cds: "Suo ritorno è notizia da copertina, solo 23 partite giocate lo scorso anno"

Alessandro Buongiorno si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina. A scrivere del difensore è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’altro tema caldo di una settimana al via oggi con la prima seduta doppia di una serie che porterà dritta al Franchi, si chiama Buongiorno. Alessandro il grande assente delle prime due, ma comunque capace di lasciare l’impronta sulla sfida contro il Cagliari saltando in corsa dalla panchina al posto di Juan Jesus, ammonito, dopo l’ingresso del velocista Luvumbo: suo l’illuminato assist ad Anguissa al 95.

Il recupero di Buongiorno, però, è una di quelle notizie da copertina: appena 23 le partite giocate nella stagione precedente, 22 in campionato e una in Coppa Italia. Sfortunatissimo: frattura in zona lombare a ridosso di Natale 2024 e arrivederci alle prime otto; poi, in fumo altre sette per problemi muscolari nel momento clou, quello dello sprint scudetto. Erano altri tempi. E da sabato sarà un’altra storia".