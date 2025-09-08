Gutierrez, cresce l'ottimismo: può essere convocato per la Fiorentina

Oggi alle 12:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

In vista della sfida al Franchi, in programma sabato alla ripresa del campionato, Antonio Conte potrebbe avere per la prima volta tra i convocati Miguel Gutierrez, le cui condizioni vengono monitorate quotidianamente dopo l'infortunio alla caviglia subito il 10 luglio. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Lo stesso discorso vale per Gutierrez, il mancino spagnolo che continua la sua tabella di recupero dopo l’intervento alla caviglia destra subito il 10 luglio, ai tempi in cui era ancora un giocatore del Girona. Con l’Avellino ha mostrato segnali confortanti: aumentano le sue chance di strappare la prima convocazione".  