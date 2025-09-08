Torna la Champions! Il Mattino: "Ecco qual è l'obiettivo minimo del club"

Il Napoli si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force che lo vedrà impegnato su tre fronti – Serie A, Champions League e Coppa Italia – da qui alla fine dell’anno. Dalla partita contro la Fiorentina di sabato sera fino al 28 dicembre contro la Cremonese, gli azzurri disputeranno ben 23 partite, una ogni 4 giorni e mezzo. Si tratta di un ritmo intenso, a cui i partenopei non erano più abituati da un anno e mezzo, che metterà a dura prova la gestione della rosa di mister Conte.

Si conclude dunque la "settimana tipo" e per gli azzurri si riapre una fase cruciale della stagione. Con quali obiettivi? Se lo chiede Il Mattino. La squadra dovrà dare il massimo non solo in campionato, dove l'obiettivo è rimanere tra le prime, ma anche in Champions League, dove la qualificazione alla fase successiva è d'obbligo, e in Coppa Italia, un trofeo che la società ha dichiarato di voler onorare e puntare.