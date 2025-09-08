Tutto esaurito fisso e invasioni in trasferta: 23 partite in 107 giorni di passione
Il Napoli si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force che lo vedrà impegnato su tre fronti – Serie A, Champions League e Coppa Italia – da qui alla fine dell’anno. Dalla partita contro la Fiorentina di sabato sera fino al 28 dicembre contro la Cremonese, gli azzurri disputeranno ben 23 partite, una ogni 4 giorni e mezzo.
Si tratta di un ritmo intenso, a cui i partenopei non erano più abituati da un anno e mezzo, che metterà a dura prova la gestione della rosa di mister Conte. La passione dei tifosi non mancherà: per le gare casalinghe si prevede il tutto esaurito e a partire dalla trasferta di Firenze, le invasioni azzurre sono già garantite.
Copertina "Mica è venuto gratis...", quella frase di Conte un messaggio anche ai centravanti di Pierpaolo Matrone
