Da Firenze - Per la sfida al Napoli capienza settore ospiti potrebbe aumentare: il dato

A Firenze, l'attesa cresce per la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato allo stadio “Franchi”. Ma a cinque giorni dal fischio d’inizio, l’argomento principale non è ancora il campo, bensì la questione dei biglietti, che non sono stati messi in vendita.

Come riporta La Nazione tutto dipende dal CASMS, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che nelle prossime ore dovrà risolvere le questioni rimaste in sospeso. Il tema centrale riguarda il settore ospiti: dopo il limite di 300 posti della scorsa stagione, la capienza potrebbe aumentare fino a 700 unità. Una notizia positiva per la società viola, ma che richiede maggiore attenzione per la sicurezza, considerando che la Curva Ferrovia — il cuore del tifo organizzato viola e già sold-out con gli abbonamenti — si trova a pochi passi dal cosiddetto “formaggino”.

Inoltre, resta da chiarire se i residenti in Campania potranno acquistare i biglietti o se ci saranno delle restrizioni. Tuttavia, le sensazioni che emergono sono incoraggianti: si va verso una doppia apertura, con più posti disponibili nel settore ospiti e la possibilità anche per i tifosi azzurri residenti in Campania di raggiungere Firenze, a patto di acquistare i biglietti esclusivamente nel settore a loro riservato.