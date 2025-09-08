Conte prepara il turnover per il primo tour de force: anche i big rifiateranno
Il Napoli si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force che lo vedrà impegnato su tre fronti – Serie A, Champions League e Coppa Italia – da qui alla fine dell’anno. Dalla partita contro la Fiorentina di sabato sera fino al 28 dicembre contro la Cremonese, gli azzurri disputeranno ben 23 partite, una ogni 4 giorni e mezzo. Si tratta di un ritmo intenso, a cui i partenopei non erano più abituati da un anno e mezzo, che metterà a dura prova la gestione della rosa di mister Conte.
Le prime sei gare saranno subito una sfida durissima, con il Napoli che affronterà in successione Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Sarà cruciale la gestione della rosa, soprattutto a centrocampo dove i titolarissimi come Lobotka, De Bruyne e Anguissa avranno bisogno di rifiatare. E chissà che un po' di riposo non servirà poi anche a McTominay. A scriverlo è Il Mattino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro