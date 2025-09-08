Conte prepara il turnover per il primo tour de force: anche i big rifiateranno

Il Napoli si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force che lo vedrà impegnato su tre fronti – Serie A, Champions League e Coppa Italia – da qui alla fine dell’anno. Dalla partita contro la Fiorentina di sabato sera fino al 28 dicembre contro la Cremonese, gli azzurri disputeranno ben 23 partite, una ogni 4 giorni e mezzo. Si tratta di un ritmo intenso, a cui i partenopei non erano più abituati da un anno e mezzo, che metterà a dura prova la gestione della rosa di mister Conte.

Le prime sei gare saranno subito una sfida durissima, con il Napoli che affronterà in successione Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Sarà cruciale la gestione della rosa, soprattutto a centrocampo dove i titolarissimi come Lobotka, De Bruyne e Anguissa avranno bisogno di rifiatare. E chissà che un po' di riposo non servirà poi anche a McTominay. A scriverlo è Il Mattino.