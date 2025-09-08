Da Firenze - Pioli sta provando tre moduli in vista della sfida al Napoli

Da Firenze - Pioli sta provando tre moduli in vista della sfida al NapoliTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Al Viola Park in vista, della sfida al Napoli, Stefano Pioli sta provando almeno tre moduli. lo scrive l'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica: "Il primo è il motivo tattico più interessante dell'estate, la coesistenza di un trequartista e due punte. Un modulo, il 3-4-1-2, che prevede Gudmundsson o Fazzini, alle spalle di Kean e Piccoli, con Dzeko pronto a subentrare. Il secondo sistema di gioco è un più conservativo 3-4-2-1, modulo delle prime tre partite con Polissya e Cagliari.

Con l'abbandono di una punta spazio a un trequartista in più con Gudmundsson, da scegliere tra Fazzini, Dzeko, Ndour o addirittura Sohm. Infine il 3-5-2 classico: un sistema che prevede un attaccante in meno e un centrocampista puro in più. Per caratteristiche toccherebbe a Nicolussi Caviglia il ruolo di vertice basso, con Mandragora e Fagioli mezzale di regia e non solo. Davanti Gudmundsson, Dzeko e Fazzini per una maglia, Kean e Piccoli per l'altra. Con il 3- 5- 2 la Fiorentina troverebbe equilibrio in mezzo, specie contro avversari di sostanza. 