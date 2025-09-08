Da Firenze - Pioli sta provando tre moduli in vista della sfida al Napoli

Al Viola Park in vista, della sfida al Napoli, Stefano Pioli sta provando almeno tre moduli. lo scrive l'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica: "Il primo è il motivo tattico più interessante dell'estate, la coesistenza di un trequartista e due punte. Un modulo, il 3-4-1-2, che prevede Gudmundsson o Fazzini, alle spalle di Kean e Piccoli, con Dzeko pronto a subentrare. Il secondo sistema di gioco è un più conservativo 3-4-2-1, modulo delle prime tre partite con Polissya e Cagliari.

Con l'abbandono di una punta spazio a un trequartista in più con Gudmundsson, da scegliere tra Fazzini, Dzeko, Ndour o addirittura Sohm. Infine il 3-5-2 classico: un sistema che prevede un attaccante in meno e un centrocampista puro in più. Per caratteristiche toccherebbe a Nicolussi Caviglia il ruolo di vertice basso, con Mandragora e Fagioli mezzale di regia e non solo. Davanti Gudmundsson, Dzeko e Fazzini per una maglia, Kean e Piccoli per l'altra. Con il 3- 5- 2 la Fiorentina troverebbe equilibrio in mezzo, specie contro avversari di sostanza.