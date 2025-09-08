Beukema verso il debutto, 41 anni dopo Krol: "Per un olandese non c'è posto migliore"

Dopo 41 anni, un nuovo difensore olandese è pronto a guidare la retroguardia del Napoli. L'ultimo fu Rudy Krol, che il 13 maggio 1984 disputò la sua ultima partita in azzurro. Nel prossimo weekend sarà il turno di Sam Beukema, il cui acquisto per 31 milioni è stato uno dei colpi più importanti del mercato estivo. L'ex centrale del Bologna, corteggiato a lungo, ha addirittura ricevuto la benedizione di Krol in persona: "Per un olandese non c'è posto più bello al mondo dove essere felice".

Nonostante l'attesa, Beukema non ha ancora trovato spazio nelle prime giornate di campionato. Tuttavia, il possibile infortunio muscolare di Amir Rrahmani sembra aver accelerato il suo esordio dal primo minuto. Beukema è pronto a cogliere la grande occasione, come dimostra la sua scelta di lasciare Bologna per il progetto ambizioso di mister Conte, che lo vede come il primo sostituto del difensore kosovaro.