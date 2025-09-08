Hojlund o Lucca con la Fiorentina? L'idea di Conte sul centravanti danese

vedi letture

Il Napoli si prepara alla sfida del Franchi con un dubbio in attacco: Rasmus Hojlund sarà titolare contro la Fiorentina? L'attaccante danese, reduce dagli impegni con la sua nazionale, avrà poco tempo per allenarsi con i nuovi compagni e convincere mister Conte.Secondo La Gazzetta dello Sport, è improbabile vederlo in campo dal primo minuto, ma un suo ingresso a gara in corso al posto di Lucca è quasi certo. Questa è l'idea di Antonio Conte.

La partita contro i viola rappresenterà un passo importante per l'integrazione di Hojlund nel sistema di Conte. L'ex attaccante dell'Atalanta non ha bisogno di ambientarsi in Serie A e ha tutte le carte in regola per diventare presto un'alternativa di lusso. La sua giovinezza e la sua conoscenza del campionato potrebbero renderlo un serio contendente per il posto di prima punta, anche quando Lukaku tornerà dall'infortunio.