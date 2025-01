Buongiorno ed il conto alla rovescia per il ritorno in campo: le ultime verso Roma

Domani la squadra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno con una doppia seduta, dopo aver usufruito di tre giorni di riposo.

"Per domenica Conte potrebbe riavere a disposizione Alessandro Buongiorno, che già dalla scorsa settimana è tornato a lavorare in gruppo". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non ritiene però il centrale pronto per partire dal 1' contro la squadra di Claudio Ranieri: "Il difensore deve recuperare tono muscolare, ma è prossimo al rientro: all’Olimpico potrebbe andare in panchina ma si valuterà il tutto giorno dopo giorno.

Una novità decisa da Conte, che può essere vista come un premio agli ultimi risultati della squadra" scrive la rosea.