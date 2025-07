Domani comincia la stagione: test a Castel Volturno con due facce nuove

Domani comincia ufficialmente la nuova stagione del Napoli. A Castel Volturno prenderanno il via i primi cicli di test medici, distribuiti da lunedì a mercoledì, in vista del ritiro estivo di Dimaro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso in sede, così come Antonio Conte, pronto a incontrare per la prima volta l’intera squadra, tra vecchi protagonisti e volti nuovi. Il tecnico salentino avrà a disposizione tre giorni per conoscere il gruppo prima della partenza per il Trentino, e tra i calciatori presenti ci saranno anche i neoacquisti Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, pronti a iniziare la loro avventura in maglia azzurra.

Parallelamente, il club spinge anche sul mercato: nei prossimi giorni si punta a chiudere tre operazioni. In primis le visite mediche per Noa Lang, sempre più vicino a vestire l’azzurro. Poi il difensore Beukema, per il quale restano solo alcuni dettagli da limare, e infine l’attaccante Lorenzo Lucca, su cui si intensificano i contatti per evitare l’inserimento di Milan e Atalanta.