A Bologna tutti contro Beukema: "Traditore!". Fischi e insulti all'arrivo in ritiro

Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli. Ieri ci sono stati nuovi contatti con il Bologna e la chiusura definitiva potrebbe arrivare già oggi. L'obiettivo è fargli sostenere le visite mediche lunedì 14 luglio, insieme a Noa Lang, per poi aggregarlo al ritiro a Castel Volturno già da martedì. Intanto ieri il difensore olandese si è regolarmente presentato al raduno del Bologna ed è stato accolto da fischi e insulti da parte dei tifosi:

"All’esterno del Galli aleggia il fantasma di Beukema, promesso sposo del Napoli: c’è chi si chiede se sia entrato da un cancello posteriore e chi pensa sia entrato nascosto in un’auto con i vetri oscurati. In realtà intorno alle 20 si presenta in compagnia di Ferguson. « Traditore » , gli urla qualcuno, altri lo insultano. Ma c’è anche chi va oltre. Lui si ferma per qualche selfie con i bambini e si limita a un « dai, raga » condito da un sorriso"