Vertice Comune-UEFA, le richieste per il Maradona: parcheggi, skybox e non solo

Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo. Come riporta Il Mattino, il prossimo 25 luglio è in programma un vertice cruciale tra il Comune di Napoli, la UEFA, la FIGC e – su invito – anche la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis, per discutere l’ammodernamento dell’impianto in vista di Euro 2032. Il Comune, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi e con l’assessore Edoardo Cosenza in prima linea, ha presentato un primo masterplan per la riqualificazione del Maradona e la riapertura del terzo anello. Ma la UEFA ha aggiornato le linee guida lo scorso 1° giugno, chiedendo modifiche che tengano conto di capienza, accessibilità, sostenibilità ambientale e infrastrutture interne.

Il Maradona rientra nella prima fascia grazie ai suoi 55mila posti, ma per mantenere questa posizione dovrà adeguarsi agli standard più elevati: installazione di pannelli solari, sistemi di riciclo di acqua e rifiuti, tribune VIP accessibili, skybox moderni e nuovi sediolini reclinabili. Fondamentale anche il tema della multifunzionalità: aree dedicate a ristoranti, negozi, spazi pedonali esterni e parcheggi nel raggio di due chilometri. Altro nodo è la distanza tra spalti e campo: la UEFA chiede una maggiore vicinanza, punto su cui anche il Napoli ha espresso interesse, trovando aperture da parte del Comune. Restano però da definire i dettagli della collaborazione tra Palazzo San Giacomo e la società azzurra: un passaggio chiave per il futuro dell’impianto.