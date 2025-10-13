Buongiorno resta a Napoli anche durante la sosta: weekend di cinema, basket e non solo
Alessandro Buongiorno sfrutta le giornate libere concessa da Antonio Conte per immergersi completamente nella vita napoletana, dimostrando un legame sempre più profondo con la città. Come lui stesso ha mostrato sui social, il difensore azzurro ha trascorso un weekend all'insegna della cultura e dello sport locale.
Sabato sera era presente al cinema Vittoria per la prima del film "Come Romeo e Giulietta" e, a seguire, si è recato al Palazzetto per tifare il Napoli Basket. Ieri mattina, invece, ha dedicato il suo tempo alla storia, visitando il magnifico Parco Archeologico di Ercolano. Il sorriso del difensore in giro per la città fa sorridere i tifosi, che lo aspettano ora a braccia aperte e in campo per il rush finale della stagione.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
