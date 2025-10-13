L'incredibile tour de force degli azzurri: 7 gare in programma in 22 giorni

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a fare il punto sui prossimi impegni degli azzurri.

Ventidue diviso sette fa quasi tre. Per la precisione 3,14: il Pi greco di Conte, la costante matematica del Napoli che da sabato al 9 novembre, una domenica, sarà impegnato in un ciclo di partite tanto intenso e delicato, quanto stimolante. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova a fare il punto sui prossimi impegni degli azzurri.

"Una serie di 7 gare in 22 giorni, una ogni tre (virgola 14): Torino, Psv, Inter, Lecce, Como, Eintracht, Bologna. Cinque in campionato e due in Champions. Quattro in trasferta e tre in casa con lo scontro diretto con i nerazzurri. C’è un po’ di tutto e un filo conduttore unico: il periodo che partirà dopo la sosta e si chiuderà alle soglie della prossima, comincerà a essere davvero importante per la costruzione del futuro. Poi, a dicembre, piomberanno sulla scena anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana: ma questo non è ancora il tempo".