Conte aveva già spiegato una cosa sui nuovi arrivati
Antonio Conte alle prese con un ciclo terribile in arrivo e l'inserimento dei nuovi. Un equilibrio non semplice da trovare, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Conte ha spiegato che servirà pazienza con i nuovi arrivati, in tanti disabituati a gestire certe pressioni legate agli obiettivi e alle aspettative, e in molti casi le sue parole sono già state avvalorate da qualche prestazione.
Sì. Ma certe pedine in suo possesso sono davvero chic e proprio l’ultima con il Genoa lo ha dimostrato: entra De Bruyne e cambia la partita. Con Spinazzola, uno dei calciatori più impiegati e in quel caso al centro di un turnover molto ragionato con due o tre cambi - portiere compreso - ma allo stesso tempo molto puntuale. E per nulla casuale: anche con il Pisa furono gli ingressi di Anguissa e Lobotka a invertire l’inerzia della serata".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro