Conte aveva già spiegato una cosa sui nuovi arrivati

Un equilibrio non semplice da trovare, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Antonio Conte alle prese con un ciclo terribile in arrivo e l'inserimento dei nuovi. Un equilibrio non semplice da trovare, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Conte ha spiegato che servirà pazienza con i nuovi arrivati, in tanti disabituati a gestire certe pressioni legate agli obiettivi e alle aspettative, e in molti casi le sue parole sono già state avvalorate da qualche prestazione.

Sì. Ma certe pedine in suo possesso sono davvero chic e proprio l’ultima con il Genoa lo ha dimostrato: entra De Bruyne e cambia la partita. Con Spinazzola, uno dei calciatori più impiegati e in quel caso al centro di un turnover molto ragionato con due o tre cambi - portiere compreso - ma allo stesso tempo molto puntuale. E per nulla casuale: anche con il Pisa furono gli ingressi di Anguissa e Lobotka a invertire l’inerzia della serata".