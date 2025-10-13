Riecco Buongiorno! CdS: Conte ha preso una decisione per Torino-Napoli
Buone notizie in casa Napoli in vista della trasferta di sabato contro il Torino. La squadra di Antonio Conte potrà contare su un rinforzo importante in difesa, proprio per la sfida dell'Olimpico Grande Torino: il recupero di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore rientrerà nell'elenco dei convocati, lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi fisici che lo avevano tormentato nelle scorse settimane.
Per Buongiorno, l'incontro avrà un sapore speciale: sarà l'ex di turno, una "sfida del cuore" contro la sua vecchia squadra, in un campo che ben conosce. Nonostante un recente stop forzato dopo il rientro a inizio stagione (l'ultimo contro il Pisa), il peggio sembra essere passato. La sua presenza è un sospiro di sollievo e un'opzione in più per la retroguardia azzurra.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
