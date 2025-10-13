Enigma Lang, tante aspettative e pochi minuti in campo: ecco cosa gli chiede Conte
Noa Lang resta, per ora, un enigma nel Napoli di Antonio Conte. Arrivato in estate per dare nuova linfa all’out mancino e raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, l’olandese non è ancora riuscito a imporsi con continuità. La scelta tattica del tecnico - il 4-1-4-1 con i “Fab Four” e McTominay adattato a sinistra - ha ulteriormente ridotto il suo spazio.
Eppure, i numeri non mancano: dieci presenze, due gol e due assist, tra cui quello decisivo per eliminare la Juventus agli spareggi. Ora, con il tour de force che vedrà il Napoli in campo ogni tre giorni, Conte si aspetta il salto di qualità: vuole rivedere gli strappi e la brillantezza che fecero di Lang uno dei protagonisti del titolo olandese con il PSV. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
