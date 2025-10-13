Conte pronto ad ampliare le rotazioni: gli azzurri che potrebbero trovare più spazio

vedi letture

. Secondo quanto scrive oggi La Repubblica, il tecnico azzurro è pronto ad ampliare le rotazioni, concedendo spazio anche a chi finora ha trovato meno minuti.

Sette partite in ventidue giorni. Il Napoli si prepara a un tour de force che comincerà sabato con la sfida contro il Torino e che metterà alla prova la profondità della rosa di Antonio Conte. Secondo quanto scrive oggi La Repubblica, il tecnico azzurro è pronto ad ampliare le rotazioni, concedendo spazio anche a chi finora ha trovato meno minuti.

Tra i principali indiziati a entrare maggiormente nelle rotazioni figurano David Neres, Noa Lang, Billy Gilmour e Luca Marinucci, mentre i giovani Vergara e Ambrosino potrebbero essere reinseriti gradualmente nel gruppo. Per il quotidiano, inoltre, non è escluso un possibile ritorno al modulo 4-3-3, soluzione che permetterebbe di sfruttare al meglio le caratteristiche degli esterni offensivi.