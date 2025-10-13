Buongiorno, che voglia di rivalsa! Il Mattino: ha un grande timore

Nonostante il recupero quasi completato, Alessandro Buongiorno è costretto a digerire l'amara pillola dell'ennesima esclusione dalla Nazionale di Gennaro Gattuso. Come riporta Il Mattino, il difensore azzurro non ha nascosto la sua frustrazione per aver dovuto rinunciare alla convocazione, la seconda consecutiva per infortunio.

L'assenza dal campo con il Napoli è pesante, ma il mancato approdo in azzurro brucia di più. Sebbene Gattuso lo aspetti, il timore è che i continui stop possano precludere a Buongiorno la possibilità di far parte del gruppo squadra in vista dei Mondiali 2026. L'obiettivo del difensore è chiaro: giocare il suo primo grande torneo con la maglia dell'Italia, un desiderio forte quanto la vittoria dello Scudetto a Napoli. Ecco perché, pur sapendo di essere atteso, Buongiorno non ha alcuna intenzione di temporeggiare oltre.