Corbo su Repubblica: "De Bruyne s'intende con Hojlund, ma non con McTominay"

Corbo su Repubblica: "De Bruyne s'intende con Hojlund, ma non con McTominay"TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

"La sinergia è da perfezionare". Si esprime così Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, in un fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano: "Fondamentale De Bruyne. S'intende con Hojlund, sa lanciarlo a rete in verticale sulla velocità superando gli ossessivi passaggetti orizzontali. Decisivo con Genoa e Sporting.

[...] Sarà invece Conte a fissare migliori contatti con McTominay. Neanche con la Scozia ha brillato. Ma può essere solo un momento opaco. E giocatore di forza e talento. Promette molto il sorprendente Spinazzola con la sua ritrovata vitalità, magari a sinistra, la zona più arida".