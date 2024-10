C'è una sensazione su Lobotka in vista di Napoli-Atalanta

Il Napoli tornerà subito in campo in vista della gara di domenica al Maradona contro l'Atalanta. Da valutare il recupero di Lobotka, fuori sin dalla trasferta a Empoli per il problema a un flessore della coscia sinistra rimediato con la nazionale slovacca.



Come scrive il Corriere dello Sport, il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l'obiettivo di provare il recupero per la quarta.

Si vedrà, giorno dopo giorno: la priorità assoluta è non correre rischi inutili. Anche perché dopo la partita con l'Atalanta, e per la precisione tra undici giorni, c'è da sfidare l'Inter a San Siro.