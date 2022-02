Cagliari-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: niente cambio modulo e sorpresa sulla trequarti

Quale formazione manderà in campo Luciano Spalletti, nell'emergenza, stasera sul campo del Cagliari? Nella giornata di ieri, come riporta Tuttosport, è stata provata la difesa a tre, ma il modulo non dovrebbe cambiare: 4-2-3-1 con Zielinski abbassato sulla linea dei centrocampisti e Malcuit inserito nella batteria di trequartisti per avere maggiore equilibrio. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano piemontese.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Obert; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinski; Malcuit, Mertens, Elmas; Petagna