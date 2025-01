Calamai: "ADL compri a Conte i calciatori giusti, l'Inter non molla!"

"Avete visto come lo cercano i suoi giocatori durante la gara? Conte è il dodicesimo uomo in campo".

"Thiago Motta e Vlahovic non sono il futuro della Juve. Conte merita due grandi acquisti perché l’Inter non molla". Scrive così Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica: "L’altra faccia della medaglia è rappresentata da Antonio Conte. In pochi mesi ha costruito un Napoli da scudetto. Senza obbligare il suo club a spendere montagne di soldi.

Avete visto come lo cercano i suoi giocatori durante la gara? Conte è il dodicesimo uomo in campo. Li pilota, li scuote, li accende. Fantastico. Direi unico. La squadra partenopea ha tutto per vincere lo scudetto. De Laurentiis però accontenti il suo Condottiero comprando un paio di calciatori giusti. Perché l’Inter non molla, lo ha ribadito travolgendo il Lecce. La squadra nerazzurra non scoppia di salute in questo momento ma non ha nessuna intenzione di far scappare il Napoli. Sarà una grande sfida scudetto".