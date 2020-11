Calcio in difficoltà, ma dal governo nessun aiuto: no ai ristori da 600mln alla Serie A

Il governo sbatte la porta in faccia alla Serie A. Secondo quanto riporta MF-Milano Finanza, al momento l’esecutivo non intende concedere al calcio i 600 milioni di euro richiesti dal massimo campionato italiano come indennità per i mancati ricavi causati dalle misure sanitarie. Inoltre è arrivato il no anche alla richiesta di rimandare il versamento dell’Irpef sugli ingaggi dei giocatori. I club di Serie A sostengono che la chiusura degli stadi e la sospensione dei campionati durante lo scorso lockdown hanno prodotto danni tali da spingere buona parte dei club sull’orlo dell’insolvenza. E il ritorno della pandemia rischia di creare nuove difficoltà e incognite all’industria del calcio. Lo scrive Calcio&Finanza.