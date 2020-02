Callejon via a giugno: contro il Lecce comincia l'era-Politano

Ormai il futuro sembra scritto: José Maria Callejon via la prossima estate, tanto il sostituto è stato già acquistato ed è pronto a prendersi il posto dello spagnolo. Il contratto dell'ex Real Madrid scadrà a giugno e non sarà rinnovato, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Una storia d'amore nata con Benitez, sviluppatasi con Sarri ed Ancelotti e pronta a svanire già nel match odierno con il Lecce, quando in campo non ci sarà José ma Matteo Politano, l'innesto di gennaio che sa tanto d'addio di Callejon a giugno.

CIAO JOSE' - Al momento Callejon ha messo a referto 332 presenze e 79 gol, oltre a 70 assist. Numeri eloquenti che raccontano dell'importanza dell'esterno offensivo iberico per il Napoli negli ultimi sette anni. Una storia d'amore destinata a terminare, tant'è che già nel pomeriggio non lo si vedrà in campo, almeno all'inizio, ma soltanto in panchina. Sta per finire l'era-Callejon, sta per cominciare l'era-Politano. Una scelta, quella di Gattuso, che sa tanto di futuro.