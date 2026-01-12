Calvarese: "C'è il rigore per l'Inter, anche se quest'anno alcuni sono sfuggiti"
TuttoNapoli.net
Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato all'Inter per step on foot di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan. Sulle colonne di Tuttosport fa chiarezza l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese:
"L’episodio clou avviene nella ripresa ed è il penalty per i nerazzurri, assegnato con On Field Review per il pestone rifilato da Rrahmani a Mkhitaryan dopo che l’armeno ha già scaricato il pallone. Giusto il richiamo del VAR, con Doveri che poi sceglie di non ammonire il difensore kosovaro. Si tratta di una casistica ormai standardizzata, quella dello “step on foot”, anche se qualcuno quest’anno è sfuggito; ma questo non vuol dire che si debba continuare a sbagliare".
1 Da 0 a 10: la frase shock di Rocchi, la parola che farà squalificare Conte, le allucinazioni di Stramaccioni e l’eroe inatteso
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
