Calvarese: "C'è il rigore per l'Inter, anche se quest'anno alcuni sono sfuggiti"

Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato all'Inter per step on foot di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan. Sulle colonne di Tuttosport fa chiarezza l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese:

"L’episodio clou avviene nella ripresa ed è il penalty per i nerazzurri, assegnato con On Field Review per il pestone rifilato da Rrahmani a Mkhitaryan dopo che l’armeno ha già scaricato il pallone. Giusto il richiamo del VAR, con Doveri che poi sceglie di non ammonire il difensore kosovaro. Si tratta di una casistica ormai standardizzata, quella dello “step on foot”, anche se qualcuno quest’anno è sfuggito; ma questo non vuol dire che si debba continuare a sbagliare".