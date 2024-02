Calzona ha una sola certezza sulla quale fondare la trasformazione del Napoli

Sul Corriere dello Sport si evidenzia l'impatto dell'attaccante del nigeriano dal suo ritorno dalla Coppa d'Africa

Due facce così diverse della stessa squadra e al centro lui, immancabilmente: Victor Osimhen. Sul Corriere dello Sport si evidenzia l'impatto dell'attaccante del nigeriano dal suo ritorno dalla Coppa d'Africa: "Sempre a segno nelle famose partite giocate da quando è tornato dall’Africa e da quando è arrivato Ciccio. Il terzo uomo. Il terzo allenatore che non avrebbe potuto fare divini miracoli in un amen e che ora dovrà dare fondo a tutte le umanissime qualità per risolvere innanzitutto quello che, lui stesso, ha definito il padre di tutti i problemi del gruppo: il blocco mentale.

L’unico che pare non soffrirne, beh, è Osimhen: imperterrito continua a fare ciò che ha sempre fatto, i gol. Al primo e unico tiro della serata (con il Barça), o al massimo al secondo tentativo della giornata (con il Cagliari). E se Calzona è alla ricerca di una certezza sulla quale fondare la trasformazione, beh, allora l’ha trovata. Su la maschera.