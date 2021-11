Caos arbitri, Il Messaggero: “A Trigoria stanchi dei continui errori: 5 gare su 11”

Il Messaggero si focalizza sugli errori arbitrali che hanno coinvolto la Roma ultimamente. La rabbia dei giallorossi, ma anche l'irritazione dell'Aia - si legge - Posizioni, sembrerà strano, che coincidono. Il designatore Rocchi ferma subito Maresca, dando indirettamente ragione al club dei Friedkin e al loro allenatore. Bocciato l'arbitro della sezione di Napoli per la performance scadente di domenica sera all'Olimpico. Stop almeno fino all'inizio di dicembre (minimo 4 turni). Il giudizio è estremamente negativo. Intanto la Roma prende atto del nuovo sgarbo che va ad allungare la serie dei torti subiti in 4-5 partite su 11. A preoccupare è il black out prolungato negli scontri diretti (solo 1 punto nei 4 di questo torneo, confermando il trend deprimente degli ultimi due campionati: 21 punti in 24 gare).