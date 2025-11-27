Carratelli: "Sui media clamorosa marcia indietro su Conte e le insinuazioni"

vedi letture

Mimmo Carratelli, firma del Corriere dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli nel suo editoriale di oggi: "Sui media che comandano, giornali e piattaforme televisive, c’è una clamorosa marcia indietro, rimangiandosi insinuazioni e falsi sgub, oilà, ora Conte è uno stratega, Conte inventa il 4-3-3 contro l’Atalanta, sfodera il 4-4-2 contro il Qarabag e, nel giro dei suddetti tre giorni, porta a casa due nette vittorie, sei gol, allegria e il benservito alle fate ignoranti.

Questo è il calcio. Guai a fare i sapientoni. Ma c’è stato anche un evidente malanimo verso un allenatore che parla troppo forte e chiaro e verso una squadra che è meglio tenerla in disparte. Questa squadra e questo club, il Napoli, bilancio sano, calciomercato ben puntato, formazioni rinnovate e sempre competitive, danno fastidio alla gran baracca del pallone che sta fuori di miliardi e da due Mondiali".