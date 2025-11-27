Video stadio Maradona, dal Comune: "Pioggia fake con intelligenza artificiale?"

La partita di martedì al Maradona era stata caratterizzata dall'allerta meteo di livello Arancione che ha colpito la Regione Campania e in modo particolare la città di Napoli. Se il terreno di gioco ha retto fino alla fine, altrove ci sono stati problemi. Ieri era diventato virale sui social il video di un tifoso che durante il diluvio mostrava spaccature e infiltrazioni ben evidenti.

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola scrive a tal proposito: "Da Palazzo San Giacomo, come abbiamo accennato, filtra però il dubbio sulla possibilità che i «fili di pioggia», così lineari e regolari, siano stati realizzati ad hoc con l’intelligenza artificiale. Nelle prossime ore – fanno sapere dal Comune – saranno portate avanti delle verifiche con degli esperti di film-making e filtri per appurare la veridicità delle immagini che sono circolate".