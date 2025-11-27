Spinazzola subito in campo a Roma? La decisione di Conte

vedi letture

Leonardo Spinazzola, ko contro il Pisa, è pronto al rientro. Sta bene e può tornare tra i convocati per la sfida di domenica all'Olimpico contro la sua ex squadra, la Roma. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che per lui potrebbe esserci spazio a gara in corso.

"La novità è il recupero di Leonardo Spinazzola, una risorsa importante sulla fascia sinistra perché garantisce ampiezza sulla corsia mancina. Il percorso è fissato: avrà spazio all’Olimpico, probabilmente in corso d’opera. La sfida con la Roma, tra l’altro, per lui ha un sapore particolare: Spinazzola ha giocato in giallorosso cinque anni (dal 2019 al 2024) prima di rilanciarsi in azzurro conquistando uno scudetto da protagonista, soprattutto nella seconda parte del campionato".