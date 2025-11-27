Repubblica - La sosta e la settimana a Torino hanno fatto benissimo a Conte

vedi letture

La sosta ha fatto benissimo a Conte e in modo particolare la settimana vissuta a Torino con la sua famiglia. Lo scrive Repubblica oggi in edicola con focus sui progressi del Napoli nelle ultime uscite.

"L’emergenza aguzza ingegno e il tecnico leccese ha sfruttato al massimo la pausa di riflessione che si era concesso durante la sosta, trascorrendo in famiglia a Torino una rigenerante settimana sabbatica. Serviva una scossa per rimettere in moto i campioni d’Italia, frastornati per i gravi infortuni di De Bruyne e Anguissa e col morale a terra dopo la sconfitta di Bologna, che rischiava seriamente di far precipitare la crisi. Invece per l’ennesima volta l’ex ct ha dimostrato di saper dare il meglio di sé nei momenti di difficoltà".