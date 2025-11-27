Infortunio Gilmour, salta la Juve? Novità sui tempi di recupero

vedi letture

"Gilmour soffre di pubalgia e si trova in Inghilterra per fare un ulteriore consulto per pianificare i tempi di recupero e la terapia. Spinazzola potrebbe tornare disponibile per la trasferta dell’Olimpico". Queste alcune novità di ieri rivelate da Massimo Ugolini, giornalista Sky, sul rientro degli infortunati per il Napoli. Tra le altre novità, Meret ha tolto il gesso, Lukaku invece potrebbe rientrare a questo punto per il 7 dicembre contro la Juventus al Maradona.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola a proposito dell'infortunio fa sapere che è impossibile immaginare il regista in campo contro la Roma e altrettanto difficile è l'ipotesi di vederlo in Napoli-Juventus.